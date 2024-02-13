Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Зюганов раскрыл, когда будет направлено послание Федеральному собранию

Зюганов заявил, что Путин направит послание Федеральному собранию в конце февраля

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин направит послание Федеральному собранию в конце февраля. Об этом ТАСС заявил председатель Коммунистической партии, глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

«По посланию президента я задал вопрос: я так понял, будет в конце февраля», — заявил Зюганов, выступая на фракционном заседании в Государственной думе.

Последний раз послание Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В 2022 году послания не было, тогда президент объяснил это «большой динамикой событий».

До этого РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе сообщили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля.

Данную информацию также озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали даты послания президента Федеральному собранию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами