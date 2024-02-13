Зюганов раскрыл, когда будет направлено послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин направит послание Федеральному собранию в конце февраля. Об этом ТАСС заявил председатель Коммунистической партии, глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

«По посланию президента я задал вопрос: я так понял, будет в конце февраля», — заявил Зюганов, выступая на фракционном заседании в Государственной думе.

Последний раз послание Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В 2022 году послания не было, тогда президент объяснил это «большой динамикой событий».

До этого РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе сообщили, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля.

Данную информацию также озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали даты послания президента Федеральному собранию.