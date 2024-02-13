Володин прокомментировал идею обмена останков Столыпина на пленных ВСУ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал идею обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению Володина, согласиться на подобный обмен невозможно. Премьер-министр Российской империи был захоронен в соответствии со своим завещанием там, где на него было совершено покушение, — в Киево-Печерской лавре.

«Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно <...> Для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идет речь», — отметил Володин.

До этого глава музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко говорил, что останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина могут включить в списки на обмен с Россией.

Ранее сообщалось, что в Кремле не получали от Киева обращений по передаче тел пленных с Ил-76.