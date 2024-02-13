В Госдуме прокомментировали предложение Киева обменять останки Столыпина на пленных

Действующие власти Украины разрушают до основания все, что было в стране, поэтому задача по денацификации «киевского режима» имеет принципиальное значение как для жителей России, так и для самих украинцев. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя предложение украинской стороны о включении останков премьер-министра Российской империи Петра Столыпина в обменный фонд с РФ.

«Родной русский язык запретили. Киево-Печерскую лавру захватили и разграбили. Веру предали... Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что обсуждать всерьез передачу останков Столыпина — кощунственно, соглашаться на подобное невозможно. Сейчас останки Столыпина покоятся в Киево-Печерской лавре в Киеве, по его завещанию.

По словам Володина, «для нацистов, захвативших власть в Киеве», память и уважение к тем, кто положил свою жизнь на благо родине, ничего не значат.

«Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идет речь», — подытожил спикер Госдумы.

11 февраля глава музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко предложил включить в списки на обмен с Россией останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина.

Петр Аркадьевич Столыпин возглавлял Совет министров Российской империи в 1906-1911 годах. Его останки находятся в Киево-Печерской лавре.

Возможность какого-либо обмена между Россией и Украиной находилась под вопросом после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Однако 31 января был произведен обмен пленными по схеме «195 на 195».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько украинцев сдались в плен за неделю.