Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский посол отверг утверждения о поддержке Ираном России против Украины

Посол Дедов: слова о поддержке Ираном РФ на Украине не соответствуют реальности

close
100%
srilankaembassy.ru

Заявления стран Запада о том, что Иран якобы поддерживает Россию в борьбе с Украиной, не соответствуют действительности. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.

По его словам, санкции, вводимые в отношении Ирана из-за указанной «причины» западными странами имеют в основном политический эффект и мало влияют на экономические показатели исламской республики.

Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет свои беспилотные летательные аппараты России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения отрицают. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче дронов российской стороне необоснованными и в очередной раз подтвердил, что Тегеран не поставлял БПЛА какой-либо стороне конфликта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых дронов у Ирана искусственно передавалась в СМИ США. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что соответствующие заявления западных стран остаются бездоказательными.

Ранее стало известно о страхе США из-за военного сотрудничества России и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами