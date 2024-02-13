Российский посол отверг утверждения о поддержке Ираном России против Украины

Заявления стран Запада о том, что Иран якобы поддерживает Россию в борьбе с Украиной, не соответствуют действительности. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов.

По его словам, санкции, вводимые в отношении Ирана из-за указанной «причины» западными странами имеют в основном политический эффект и мало влияют на экономические показатели исламской республики.

Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет свои беспилотные летательные аппараты России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения отрицают. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче дронов российской стороне необоснованными и в очередной раз подтвердил, что Тегеран не поставлял БПЛА какой-либо стороне конфликта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых дронов у Ирана искусственно передавалась в СМИ США. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что соответствующие заявления западных стран остаются бездоказательными.

Ранее стало известно о страхе США из-за военного сотрудничества России и Ирана.