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Стало известно о проработке встречи глав МИД России и Африки осенью

МИД РФ: встреча глав МИД в формате Россия — Африка ожидается осенью

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Россия вместе с партнерами из Африки прорабатывает возможность проведения встречи глав внешнеполитических ведомств осенью 2024 года. Об этом заявилТАСС директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

По его словам, представителям стран Африки и России предстоит подвести промежуточные итоги проделанной после саммита в Петербурге работы. Он отметил, что встречу планируют провести в рамках нового регулярного диалогового механизма в виде министерской конференции.

Дипломат напомнил, что первый саммит Россия — Африка, который прошел в 2019 году в Сочи, дал стратегический вектор развитию сотрудничества России с африканскими странами. На втором саммите в Санкт-Петербурге в 2023 году участники согласовали инструментарий реализации курса на придание ему стратегического характера.

До этого Всеволод Ткаченко заявил, что Российская Федерация ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов.

Также посольство России в США заявило, что Госдепартамент пытается скрыть правду о своих «грязных схемах» в Африке посредством голословных утверждений в адрес РФ.

Ранее стало известно, что Россия готовит открытие посольств еще в нескольких странах Африки.

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