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Стало известно, когда сенат США проведет финальное голосование по пакету помощи Киеву

Сенат США проведет на этой неделе финальное голосование по пакету помощи Киеву

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат конгресса Соединенных Штатов поддержал проведение на этой неделе финального голосования по законопроекту о помощи Израилю и Украине, в котором не содержатся положения об ужесточении мер контроля на южной границе США. Это следует из трансляции, которая велась на сайте сената.

Сенаторы согласились ограничить 30 часами дебаты по этому законопроекту. Проект предусматривает выделение финансовой помощи в размере $95 млрд, из которых $60,06 млрд собираются отправить на Украину, $14,1 млрд — в Израиль. За это проголосовали 66 сенаторов, 33 высказались против. Отмечается, что финальное голосование может состояться в среду.

Если сенат одобрит этот законопроект, то он поступит на рассмотрение палаты представителей конгресса.

В ночь на 13 февраля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что новый пакет помощи и продолжение боевых действий не смогут помочь Украине.

До этого американский журналист Такер Карлсон выразил мнение о том, что даже при поддержке со стороны стран Запада Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.

Издание Bloomberg писало, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить несколько стран западной Европы для ускорения выделения помощи Киеву.

Ранее в США призвали перестать помогать Украине и начать переговоры.

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