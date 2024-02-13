Россия готовит открытие посольств в нескольких странах

Российская Федерация готовит открытие диппредставительств еще в ряде стран Африки. Об этом сообщил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко, слова которого передает ТАСС.

«Буквально накануне Нового года открылось наше посольство в Буркина-Фасо, совсем скоро заработает еще одно российское диппредставительство — в Экваториальной Гвинее. На очереди еще несколько «точек» — где именно они откроются, будем сообщать по мере готовности, так что следите за новостями», — сказал Ткаченко.

До этого Всеволод Ткаченко заявил, что Российская Федерация ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов.

Также посольство России в США заявило, что Госдепартамент пытается скрыть правду о своих «грязных схемах» в Африке посредством голословных утверждений в адрес РФ.

4 февраля сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отправляется в поездку в страны Восточной Африки, в которой планирует рассказать о глобальных последствиях конфликта на Украине и «российской пропаганде».

Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время.