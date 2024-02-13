Маск заявил, что новый пакет помощи не поможет Украине

Новый пакет помощи и продолжение боевых действий не смогут помочь Украине. Об этом в ходе дискуссии, опубликованной в соцсети X, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине. Это очень важно понимать», — сказал Маск.

Сенат Соединенных Штатов в ходе процедурного голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. В поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что достаточно для перехода к следующему этапу рассмотрения. Дата окончательного голосованию по проекту не называется.

Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер признал, что Россия добьется успеха на Украине в случае, если США не отправят помощь Киеву.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что партнеры Соединенных Штатов по Организации Североатлантического договора (НАТО) должны нарастить помощь Украине, в противном случае американцам нужно поставить свои интересы на первое место.

Ранее в США рассказали о намерении бороться с РФ до последней украинской капли крови.