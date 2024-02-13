Король Иордании заявил, что операция Израиля в Рафахе станет гуманитарной катастрофой

Король Иордании Абдалла II заявил, что операция Израиля в городе Рафах секторе Газа обернется очередной гуманитарной катастрофой, сообщает ТАСС.

Абдалла II, выступая по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, отметил, что нельзя позволить проведение атаки Израиля на Рафах. Она создаст еще одну гуманитарную катастрофу. Монарх подчеркнул, что ситуация стала невыносимой для более чем миллиона человек, которые после начала конфликта вынуждены были переместиться в Рафах.

Иорданский король добавил, что в текущей ситуации невозможно находиться в стороне и позволять продолжаться палестино-израильскому конфликту. Он отметил, что война должна прекратиться.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна приступить к незамедлительному проведению реформ и начать подготовку к восстановлению контроля над сектором Газа и установлению мира с Израилем.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.