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Франция направила Ливану план по прекращению огня и урегулированию споров с Израилем

Париж направил Бейруту план прекращения огня и урегулирования споров с Израилем

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Omar Sanadiki/Reuters

Франция направила Ливану письменное предложение, которое нацелено на прекращение боевых действий на ливано-израильской границе и урегулирование территориальных споров между. Об этом со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщает агентство Reuters.

Париж призывает бойцов вооруженного крыла шиитского движения «Хезболла» отступить на 10 км от границы с Израилем. Целью французского плана является предотвращение выхода конфликта из-под контроля и соблюдение режима прекращения огня. План предусматривает переговоры между Израилем и Ливаном о делимитации спорной сухопутной границы.

Reuters отмечает, что боевые действия на юге Ливана идут параллельно с израильской операцией в секторе Газа и поэтому усиливают опасения тотальной конфронтации в ближневосточном регионе.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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