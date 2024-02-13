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В США рассказали о намерении бороться с РФ до последней украинской капли крови

Сенатор Вэнс: США хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты намерены бороться против России до последней украинской капли крови, осознавая, что конфликт закончится разрушением Украины. Такое мнение выразил сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на его странице в соцсети X.

«У меня были разговоры с коллегами-демократами, и они говорят, что хотят бороться с РФ до последней украинской капли крови. Я думаю, если вы действительно спросите этих ребят, они поймут, что это не в интересах Украины», — сказал Вэнс, отметив циничность всеобщего осознания того, что это противостояние проведет к разрушению Украины.

13 февраля экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Европа рано или поздно выйдет из-под влияния Соединенных Штатов и попытается установить хорошие отношения с РФ.

Представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп сказала, что Соединенным Штатам следует прекратить финансирование Украины и начать переговоры по урегулированию конфликта.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США и ЕС надеялись с помощью «русофобского монстра» в лице украинских властей ослабить Россию.

Ранее в Европарламенте задумались о перспективах восстановления отношений с Россией.

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