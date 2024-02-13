Россия планирует расширить географию полетов в Африку

Российская Федерация ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов. Об этом сообщил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко, слова которого передает ТАСС.

«Такая задача поставлена решениями российско-африканских саммитов, и соответствующая работа ведется — разумеется, с учетом непростых экономики и логистики», — сказал Ткаченко.

10 февраля посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время.

Днем ранее посол РФ в Мозамбике Александр Суриков рассказал, что Россия и Мозамбик рассматривают возможность запуска прямых рейсов, однако из РФ в эту страну едет мало туристов, это не дает оснований для прямых коммерческих авиарейсов.

До этого политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова заявила, что показательно, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание доступности авиатранспорта.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям в РФ могут запретить рассаживать семьи в самолетах.