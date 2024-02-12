В ЛДПР предложили вернуть прямые выборы мэров городов и глав муниципальных образований

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой вернуть прямые выборы мэров городов и глав муниципальных районов. Такой законопроект был внесен в Госдуму членами фракции во главе с лидером Леонидом Слуцким, сообщили в пресс-службе партии.

Авторы законопроекта считают, что прямые выборы приводят к улучшению учета интересов местных жителей и решения вопросов местного значения. По их мнению, действующая в данный момент система управления муниципалитетами, при которой руководителей назначают по результатам решения конкурсной комиссии, приводит к тому, что для главы исполнительной власти приоритетом становится достижение показателей, по которым его будут оценивать региональные власти, а не запросы жителей.

В партии сообщили, что всероссийский опрос граждан «Скажи правду Слуцкому!» идет уже почти месяц.

«В каждом регионе наши активисты выходят на улицы и разговаривают с людьми. Мы уже однозначно заявляем: люди хотят выбирать мэров городов, глав округов, районов и поселений. За это высказались более 90% опрошенных», — рассказали в ЛДПР.

Депутаты уверены, что, выбирая мэра города напрямую, жители будут готовы поддержать своего избранника в работе, давать обратную связь.

По словам лидера партии, кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого, только прямые выборы заставят местную власть слышать людей, а не рисовать цифры на бумаге.

«Власть должна работать на благо своих граждан», — заявил он.

В ЛДПР отмечают, что люди хотят участвовать в развитии своих городов, округов, районов и поселений, знать, что их мнение будет услышано.

Принятие законопроекта, указали его авторы, положительно скажется на социально-экономическом развитии муниципальных образований, повысит эффективность и подотчетность власти.