Россия анонсировала письмо в ООН с верной трактовкой решения по украинским искам

Россия в скором времени распространит в ООН письмо, где изложит верное толкование решения Международного суда по претензиям Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, которого цитирует ТАСС.

«Мы намерены распространить письмо среди членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи», — сказал он на заседании СБ ООН в связи с годовщиной Минских соглашений.

Небензя пообещал дать толкование решения Международного суда, которое «является верным». По его словам, документ будет распространен «в ближайшее время».

До этого ситуацию с исками прокомментировал лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он отметил, что отклонение Международным судом ООН большинства претензий Украины к России продемонстрировало, что лозунг о поддержке Киева всем миром «рушится». Политик обратил внимание, что 31 января судебная инстанция отказалась признать РФ «государством-агрессором».

Ранее минюст Украины подал иск о взыскании активов Дмитрия Киселева.