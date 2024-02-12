Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель

Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель, где собирался принять участие в заседании контактной группы по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

«Министр не поедет в Брюссель на этой неделе», — заявили в американском военном ведомстве.

Заседание контактной группы под руководством США наметили провести в среду, 14 февраля. Оно должно предвосхитить встречу министров обороны стран НАТО.

Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем.

До этого стало известно, что, пока министр будет находиться в больнице, его обязанности взяла на себя заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

Накануне госпитализацию главы Пентагона назвали тяжелым ударом для США.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона.