ЕС может ввести санкции против китайских компаний «за помощь РФ»

Власти ЕС рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний якобы за помощь РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз предложил новые торговые ограничения примерно для двух десятков фирм, в том числе трех базирующихся в Китае, обвиняемых в поддержке военных усилий России на Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, таким образом, ЕС может впервые с начала специальной военной операции на Украине ввести ограничения в отношении компаний на материковом Китае.

В список потенциальных санкций, пишет Bloomberg, также включены компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

До этого бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Андерс Фог Расмуссен призвал страны Запада смелее использовать замороженные российские активы для нужд Украины.

Ранее во Франции призвали «перестать быть посмешищами» и поддерживать Украину.