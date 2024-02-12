Хуситы заявили об отсутствии у США военных успехов в Йемене

США бомбят в Йемене пустыри и опустевшие военные лагеря, обманывая мир, утверждает член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад. Его слова передает РИА Новости.

«США и Великобритания «рекламируют» свои агрессивные атаки на Йемен <…>, а на самом деле они разоблачают себя этой чушью перед миром и демонстрируют свою слабость», — отметил он.

По словам Хузама аль-Асада, американские солдаты наносят удары по пустырям и бывшим военным лагерям, которые до этого эвакуировали.

Он обратил внимание, что удары США и Великобритании по Йемену с военных кораблей и самолетов «не оказали никакого влияния» на состояние вооруженных сил страны. Хузам аль-Асад подчеркнул, что обстрелы также никак не повлияли на стратегию руководства, позицию народа и армии «в поддержке угнетенного палестинского народа».

До этого хуситы заявили об атаке на американское судно в Красном море.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.