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Шор отреагировал на референдум о вступлении Молдавии в ЕС

Шор высказал мнение о предложенном референдуме по вступлению в Евросоюз

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partidulsor.md

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор заявил, что референдум по вступлению Молдавии в Евросоюз стал возможностью доказать, что жители республики не поддерживают проевропейский курс, избранный действующим руководством страны. Его цитирует РИА Новости.

«Молдаване не поддерживают курс на Евросоюз», — утверждает Шор.

Он напомнил, что в Молдавии было объявлено народное голосование о позиции в отношении членства в Европейском союзе, которое собрало неоднородные мнения.

«Молдаване устали от пустых обещаний, молдаване хотят свободного выбора», — заявил парламентарий.

По его словам, позиция граждан республики по вопросу отношений с РФ и евроструктурами на данный момент является «искаженной», так как над этим в течение последних трех лет поработала западная пропаганда.

Шор уверен, что на сегодняшний день Молдавией управляют не политики, а «наемные менеджеры Запада», главной задачей которых является «обанкротить страну».

Перед этим Шор говорил, что Россия остается единственной страной, которая может помочь Молдавии выбраться из глубокого кризиса.

Ранее в Молдавии заявили, что граждане республики существуют на грани выживания.

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