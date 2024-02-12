Зурабишвили поздравила Алиева с победой не президентских выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом сообщает газета «Взгляд». Уточняется, что соответствующее письмо было направлено в Баку 9 февраля.

В своем обращении Зурабишвили назвала Алиева лидером «дружеской, партнерской страны».

Отмечалось также, что вице-премьеры Грузии Теа Цулукиани и Ираклий Чиковани резко осудили главу государства за промедление с поздравлением Алиева.

11 февраля стало известно, что Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах, набрав 92,12%. ЦИК утвердил протокол, который представят Конституционному суду республики вместе с соответствующими документами.

До этого сообщалось, что Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Азербайджане и надеется на дальнейшее укрепление взаимоотношений. В МИД РФ также выразили уверенность, что реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном пройдет успешно.

Ранее генсек СНГ назвал прошедшие в Азербайджане выборы конкурентными.