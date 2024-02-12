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Такер Карлсон: Путин хочет выйти из войны на Украине

Такер Карлсон: Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине

Американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что российский президент Владимир Путин, с которым он ранее сделал интервью, «хочет выйти из войны» на Украине. Видео с выступлением Карлсона приводит Telegram-канал «Смотри».

«Прежде всего: Путин хочет выйти из этой войны», — сказал Карлсон.

При этом он отметил, что в ближайшее время российский лидер не будет «более открытым к переговорам», чем сейчас.

«За последние два года мы узнали, что мощь российской промышленности гораздо более сильна, чем мы привыкли думать», — отметил также Карлсон.

На вопрос журналистов, готов ли Путин к компромиссу по Украине, Карлсон ответил утвердительно. По его словам, «это то, что называется дипломатией».

Кроме того, Карлсон рассказал, что общался с Путиным не под запись после интервью, однако не стал раскрывать детали этой беседы.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск возмутился попытками ограничить распространение интервью Путина.

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