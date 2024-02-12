В настоящий момент Молдавия переживает экономический, социальный, инфраструктурный и демографический кризисы. Такое мнение выразил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, сообщает РИА Новости.

По мнению Шора, жители республики существуют на грани выживания, а действующие проевропейские власти поддерживаются лишь 15 процентами населения. По его словам, в Молдавии воцарились тоталитарный режим и «полицейское государство в худшем выражении этого слова».

Шор заявил, что в последние три года в стране превалирует западная пропаганда с тезисами о несостоятельности сотрудничества с Россией. Однако его оппозиционная партия «Шор» стремится рассказать людям, что налаживание связей с Россией как с историческим другом может стать «единственным выходом из коллапса».

12 февраля сообщалось, что молдавский политик Шор заявил о создании НКО для продвижения связей с Россией.

В тот же день Шор заявил, что только РФ может помочь Молдавии выйти из кризиса.

Ранее в Кишиневе заявили, что все важные посты в Молдавии захватили «румынские интервенты».