Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили, что граждане республики существуют на грани выживания

Молдавский политик Шор: население страны существует на грани выживания

close
100%
РИА Новости

В настоящий момент Молдавия переживает экономический, социальный, инфраструктурный и демографический кризисы. Такое мнение выразил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, сообщает РИА Новости.

По мнению Шора, жители республики существуют на грани выживания, а действующие проевропейские власти поддерживаются лишь 15 процентами населения. По его словам, в Молдавии воцарились тоталитарный режим и «полицейское государство в худшем выражении этого слова».

Шор заявил, что в последние три года в стране превалирует западная пропаганда с тезисами о несостоятельности сотрудничества с Россией. Однако его оппозиционная партия «Шор» стремится рассказать людям, что налаживание связей с Россией как с историческим другом может стать «единственным выходом из коллапса».

12 февраля сообщалось, что молдавский политик Шор заявил о создании НКО для продвижения связей с Россией.

В тот же день Шор заявил, что только РФ может помочь Молдавии выйти из кризиса.

Ранее в Кишиневе заявили, что все важные посты в Молдавии захватили «румынские интервенты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами