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Президент ЦАР встретится с Медведевым

Президент ЦАР встретится с Медведевым, контактов с Путиным в графике пока нет

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Global Look Press

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера встретится в Москве с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на посла Центрально-Африканской Республики в РФ Леона Додону.

«Он приедет на форум партии «Единая Россия», где встретится с Медведевым», — рассказал посол.

По его словам, больше ни с кем из крупных политиков он встречу не планирует.

По его словам, встречи с президентом России Владимиром Путиным пока нет в графике главы Центрально-Африканской Республики.

До этого посольство РФ в ЦАР сообщило, что Туадера уже направился в российскую столицу для участия в форуме сторонников борьбы с неоколониализмом.

Российский посол в Банги Александр Бикантов отметил, что официальный визит президента Центральноафриканской республики Фостен-Арканжа Туадеры в РФ продлится с 14 по 16 февраля.

Ранее посол обвинил западные государства в зависти к успехам РФ в ЦАР.

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