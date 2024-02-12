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В Молдавии создадут НКО для продвижения отношений с Россией

Молдавский политик Шор заявил о создании НКО для продвижения связей с Россией

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partidulsor.md

В Молдавии будет создана некоммерческая организация для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС. Об этом заявил председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор, сообщает РИА Новости.

По словам Шора, он инициирует создание в республике НКО, «которая будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС», а также разъяснять, насколько для Молдавии важны отношения с Россией.

«По нашему мнению, сегодня Россия является единственной возможностью для страны выбраться из того глубоко кризиса, в котором мы находимся», — сказал Шор, подчеркнув, что работа НКО может начаться уже в ближайшие месяцы.

31 января сообщалось, что Илан Шор назвал ошибкой отказ Кишинева от сотрудничества с ЕАЭС.

8 февраля Илан Шор заявил, что рад проведению прозападными властями республики референдума о возможном вступлении в Европейский союз. По его мнению, голосование продемонстрирует абсолютное нежелание граждан присоединяться к ЕС.

Ранее в МИД Молдавии отвергли возможность улучшения отношений с Россией.

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