В Молдавии будет создана некоммерческая организация для продвижения связей с Россией и ЕврАзЭС. Об этом заявил председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор, сообщает РИА Новости.

По словам Шора, он инициирует создание в республике НКО, «которая будет заниматься продвижением и объяснением людям, что такое ЕврАзЭС», а также разъяснять, насколько для Молдавии важны отношения с Россией.

«По нашему мнению, сегодня Россия является единственной возможностью для страны выбраться из того глубоко кризиса, в котором мы находимся», — сказал Шор, подчеркнув, что работа НКО может начаться уже в ближайшие месяцы.

31 января сообщалось, что Илан Шор назвал ошибкой отказ Кишинева от сотрудничества с ЕАЭС.

8 февраля Илан Шор заявил, что рад проведению прозападными властями республики референдума о возможном вступлении в Европейский союз. По его мнению, голосование продемонстрирует абсолютное нежелание граждан присоединяться к ЕС.

Ранее в МИД Молдавии отвергли возможность улучшения отношений с Россией.