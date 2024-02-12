В Финляндии ограничат передвижение беженцев у границы

Министерство внутренних дел Финляндии представило законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, у границы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское министерство.

«Заявители должны оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления», — сказано в документе.

При этом в нем же отмечается, что на практике заявитель должен оставаться на территории закрепленного за ним центра приема мигрантов.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии вновь продлило закрытие границы с Россией — до 14 апреля 2024 года. В соответствии с предыдущим решением кабинета министров, российско-финская граница была закрыта до 11 февраля. Власти Финляндии начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

До этого в пограничной охране Финляндии отказались подробно рассказать, на чем основаны выводы о «сотнях и даже тысячах граждан третьих стран», которые намерены пересечь границу Финляндии со стороны России.

Ранее в Кремле оценили возможность поздравления Стубба с победой на выборах в Финляндии.