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Собчак рассчитывает на апелляцию по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Собчак выразила надежду на апелляцию по делу у вымогательстве у главы «Ростеха»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак заявила, что рассчитывает на апелляцию фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сообщение размещено в Telegram-канале Собчак.

«Я очень надеюсь на апелляцию. Очень. Не ломайте людям жизнь!» — написала она.

Ранее суд приговорил бывшего коммерческого директора холдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова к 7,5 года колонии за вымогательство у Чемезова 11 млн рублей. 8 февраля сообщалось, что гособвинитель запросил для Суханова восемь лет колонии строгого режима.

Собчак назвала приговор Суханову несправедливым. Журналистка отметила, что выполнила все договоренности для его смягчения. Также она сообщила, что не пришла на судебное заседание по просьбе самого Суханова.

В госкорпорации «Ростех» заявляли, что просили суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у гендиректора корпорации.

Ранее Водонаева расплакалась на суде против бывшего директора Собчак.

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