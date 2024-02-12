Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Запад готовится назначить «наместника» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.

»США и Великобритания убеждают другие государства «семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный посланник будет предлагать Киеву «правильные, с точки зрения англосаксов, решения».

Также Нарышкин заявил, что на роль «наместника» Запада на Украине претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики, среди которых выделяется генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

До этого Нарышкин заявил, что российская контрразведка функционирует лучше всех в мире. Перед этим Нарышкин заявлял, что Российская Федерация ни за что не будет вмешиваться в грядущие выборы американского президента.

Ранее директор СВР также анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом.