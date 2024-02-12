Россия ввела санкции против замглавы Минобороны Великобритании

Министерство иностранных дел России вводит санкции против замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймса Картлиджа. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Также Россия вводит санкции против руководителя национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвида Нил-Хоупс.

Кроме того, под санкции попали ряд других британских военных чиновников.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что время играет на стороне Киева и Запада в конфликте России с Украиной. По мнению главы британского МИДа, Россия «потерпела крупное стратегическое поражение», когда вступила в конфликт, и именно это Кэмерон намерен донести до Дональда Трампа, если тот одержит победу на президентских выборах в США в 2024 году. До этого Кэмерон заявил, что украинский конфликт стал вызовом нынешнему поколению британцев.

Ранее британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта.