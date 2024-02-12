Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россия ввела санкции против замглавы Минобороны Великобритании

МИД: Россия ввела санкции против замглавы Минобороны Великобритании

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Министерство иностранных дел России вводит санкции против замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймса Картлиджа. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Также Россия вводит санкции против руководителя национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвида Нил-Хоупс.

Кроме того, под санкции попали ряд других британских военных чиновников.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что время играет на стороне Киева и Запада в конфликте России с Украиной. По мнению главы британского МИДа, Россия «потерпела крупное стратегическое поражение», когда вступила в конфликт, и именно это Кэмерон намерен донести до Дональда Трампа, если тот одержит победу на президентских выборах в США в 2024 году. До этого Кэмерон заявил, что украинский конфликт стал вызовом нынешнему поколению британцев.

Ранее британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами