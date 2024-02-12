В Еврокомиссии готовятся к различным исходам президентских выборов в США

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что ЕК работает над подготовкой к всевозможным исходам президентских выборов в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы устанавливаем структуру, которая будет заниматься подготовкой к всевозможным исходам выборов в США», — рассказала Подеста.

Так она прокомментировала заявления бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

Слова Трампа, как писал Bloomberg, вызвали «политическую бурю» в Европе, их в негативном ключе прокомментировали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель, еврокомиссар Тьерри Бретон, и другие. В Белом доме заявили, что высказывание Трампа «приводит в ужас».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны НАТО не должно зависеть от настроения президента США.

Ранее в Евросоюзе сравнили Трампа со школьным хулиганом после его слов о НАТО.