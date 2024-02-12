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В кабмине РФ оценили законопроект об использовании ИИ для агитации

Правительство РФ не поддержало проект о применении ИИ в предвыборной агитации

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Правительство России не поддержало законодательную инициативу о предоставлении кандидатам возможности использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ходе предвыборной агитации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва российского правительства.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Отмечается, что авторы инициативы выступили за внесение изменений сразу в два федеральных закона. Речь идет о законах «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Законопроект предполагает снятие запрета на использование изображений и синтезированного голоса, созданного нейросетью, при проведении предвыборной агитации. При этом в документе уточняется, что в случае применения таких инструментов кандидат и его команда должны обязательно оповестить об этом избирателей.

В период с 15 по 17 марта 2024 года в РФ состоятся очередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов четырех человек — действующего главу государства Владимира Путина, вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, члена партии КПРФ Николая Харитонова и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Ранее в ЦИК РФ рассказали о доставке бюллетеней на зарубежные участки.

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