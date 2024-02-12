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Главы МИД G7 проведут переговоры

Главы МИД G7 проведут переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности

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Stefan Rousseau/Reuters

Главы министерств иностранных дел стран G7 (Великобритания, США, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония) планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине руководитель форума Кристоф Хойсген, передает ТАСС.

«На полях запланирована встреча министров иностранных дел G7», — сказал он.

По словам Хойсгена, организаторы пригласили на конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

«Не исключено, что он действительно прибудет», — сказал глава форума.

Россия принимала участие в форуме с конца 1990-х. В этом году, как и в 2023 году, ее официальных представителей не пригласили на конференцию.

До этого главы МИД России стран G7 во время сессии по Украине вновь заявили о единстве в вопросе санкционного давления на Россию.

Ранее в Японии пообещали поддерживать Украину на фоне событий на Ближнем Востоке.

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