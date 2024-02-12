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В СНГ определились с главой миссии наблюдателей на выборах в РФ

Замгенсека СНГ Ильхом Нематов возглавит миссию наблюдателей на выборах в РФ

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Ильхом Нематов возглавит миссию наблюдателей организации на президентских выборах в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ.

Решение принял Совет постоянных полномочных представителей стран — членов организации при уставных и других органах СНГ. При этом в заявлении подчеркивается, что работа миссии наблюдателей будет основана на принципах нейтральности и невмешательства в дела суверенного государства.

«Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению российской стороны <...>, руководствуясь законодательством Российской Федерации», — говорится в публикации.

Очередные выборы президента РФ состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года.

5 февраля председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что число наблюдателей на предстоящем голосовании будет увеличено на треть по сравнению с 2018 годом. Тогда соответствующую подготовку прошли 150 тыс. человек.

Ранее в Европейском парламенте (ЕП) состоялось голосование по просьбе о непризнании итогов выборов в РФ.

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