Политолог объяснил, зачем Давос распространяет тревожные слухи о «болезни X»

Давос распространяет панические слухи о загадочной «болезни X», чтобы снова объединить Европу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. Он отметил, что Старый Свет силен, когда все страны, входящие в его состав, имеют единую цель. После окончания Второй мировой войны, по его словам, это была вражда с СССР.

«После окончания холодной войны СССР не стало, и появился новый повод объединиться — экономический. Евросоюз начал расширяться параллельно с расширением НАТО. Когда в дальнейшем расширении и укреплении пропала нужда, появился третий повод — 11 сентября и вызванная им «война с мировым терроризмом», — отметил Перла.

Когда оказалось, что борьба с терроризмом слишком затратна и опасна, продолжил он, возникла пандемия коронавируса. После того, как она закончилась, Европа вернулась к противостоянию с Россией. Однако средств и боеприпасов для Украины становится все меньше, а в ряде стран ЕС уже начали заявлять о своих национальных интересах, поэтому «глобалисты заволновались», добавил эксперт.

«Болезнь X» — это обозначение гипотетического и неизвестного патогена, способного вызвать новую эпидемию. Этой угрозе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус посвятил свой доклад на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, скорее всего, эта болезнь будет вызвана вирусом, а не бактерией или грибком.

Ранее Онищенко назвал разговоры о «болезни X» анекдотом.