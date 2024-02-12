Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, зачем Давос распространяет тревожные слухи о «болезни X»

Политолог Перла: Давос распространяет слухи о болезни X, чтобы сплотить Европу

close
100%
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Давос распространяет панические слухи о загадочной «болезни X», чтобы снова объединить Европу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. Он отметил, что Старый Свет силен, когда все страны, входящие в его состав, имеют единую цель. После окончания Второй мировой войны, по его словам, это была вражда с СССР.

«После окончания холодной войны СССР не стало, и появился новый повод объединиться — экономический. Евросоюз начал расширяться параллельно с расширением НАТО. Когда в дальнейшем расширении и укреплении пропала нужда, появился третий повод — 11 сентября и вызванная им «война с мировым терроризмом», — отметил Перла.

Когда оказалось, что борьба с терроризмом слишком затратна и опасна, продолжил он, возникла пандемия коронавируса. После того, как она закончилась, Европа вернулась к противостоянию с Россией. Однако средств и боеприпасов для Украины становится все меньше, а в ряде стран ЕС уже начали заявлять о своих национальных интересах, поэтому «глобалисты заволновались», добавил эксперт.

«Болезнь X» — это обозначение гипотетического и неизвестного патогена, способного вызвать новую эпидемию. Этой угрозе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус посвятил свой доклад на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, скорее всего, эта болезнь будет вызвана вирусом, а не бактерией или грибком.

Ранее Онищенко назвал разговоры о «болезни X» анекдотом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами