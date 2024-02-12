В Кремле прокомментировали судьбу зданий посольства Украины

Судьба зданий посольства Украины после окончания срока аренды будет определяться исключительно в соответствии с национальными интересами Российской Федерации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Дальше все решения будут приниматься в соответствии с нашими интересами», — отметил Песков. По его словам, вопрос дальнейшей судьбы диппредставительств находится в ведении Министерства иностранных дел.

На днях Москва проинформировала Киев о решении прекратить договоры аренды на участки земли под размещение посольства Украины.

Директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников предложил передать здание дипломатического представительства Украины в Москве российским патриотическим организациям.

До этого представитель МИД Мария Захарова пояснила, что в прошлом году Киевский горсовет объявил о разрыве договора на аренду участка, где располагаются здания посольств России.

Ранее в Киеве предложили переименовать проспект, на котором располагалось здание российского посольства.