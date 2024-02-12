В Кремле прокомментировали победу Стубба на выборах президента Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокоммнетировал победу Александра Стубба на выборах президента Финляндии.

«Традиционно мы говорим, что это выбор народа Финляндии, это суверенное право и дело, поэтому мы можем только уважать выбор финнов. Каждый раз мы выражаем надежду, что новый глава государства будет сторонником развития двусторонних отношений. Стандартную часть этой фразы мы использовать не можем, поскольку заранее исключена возможность диалога», — выразил свое мнение Песков.

Он отметил, что в период, когда Россия и Финляндия имели партнерские отношения, они носили взаимовыгодный характер. По словам Пескова, этот период был лучше, чем тот который сложился «не по вине РФ, а по инициативе властей Финляндии».

«Надеемся, что новый глава государства ва будет более сбалансированно относится к теме российско-финских отношений», — добавил представитель Кремля.

55-летний бывший премьер-министр Финляндии, кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, обойдя на несколько процентов своего оппонента — экс-главу МИД страны Пекку Хаависто. Стубб выступает за развитие отношений с НАТО и холодно относится к России.

Стубб обещал не брать трубку, если вдруг президент России Владимир Путин решит позвонить и поздравить его с победой на выборах. Инаугурация нового президента Финляндии состоится 1 марта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России обвинил Хельсинки в разрушении отношений с Москвой.