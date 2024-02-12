Политолог объяснил, почему у США нет союзников

У США, в отличие от России и Китая нет союзников, есть только вассалы. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог и геостратег Андрей Школьников, комментируя слова главы ЦРУ Уильяма Бернса о потере «неоспоримого превосходства» Соединенных Штатов в мире на фоне технологической революции, а также укрепляющихся связей между Москвой и Пекином.

«Есть США, есть страны, которые от них сильно зависят и полностью им подчиняются. Есть страны, которые меньше поддаются давлению. А есть нейтральные. Все это большой спектр. И когда мы увидим картину в целом, то поймем, что это противостояние — оно не такое красивое, как кажется на Западе», — отметил эксперт.

По его словам, стоит США ослабнуть, те государства, которые сейчас им показывают знаки уважения, тут же исчезнут.

О потере США неоспоримого превосходства в мире Бернс написал в статье «Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» для журнала Foreign Affairs.

Он отметил, что новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. По его словам, «во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты».

Ранее Бернс заявил, что 2024 год испытает выносливость Украины.