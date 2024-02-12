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В ЛДПР раскритиковали идею властей Украины обменять останки Столыпина на пленных

Слуцкий назвал террористами авторов идеи по обмену останков Столыпина на пленных

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Petrov Sergey/Global Look Press

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя предложение украинской стороны включить в обмен пленными останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, назвал предложивших эту идею «террористами-эксгуматорами». Его слова приводит РИА Новости.

«Киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически «выставить на торги» его останки», — сказал Слуцкий.

По его словам, властям Украины мало было захвата Киево-Печерской лавры, так теперь они решили осквернить могилы великих русских деятелей.

Накануне глава музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко предложил включить в списки на обмен с Россией останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина.

Петр Аркадьевич Столыпин возглавлял Совет министров Российской империи в 1906-1911 годах. Его останки находятся в Киево-Печерской лавре.

Возможность какого-либо обмена между Россией и Украиной находилась под вопросом после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Однако 31 января был произведен обмен пленными по схеме «195 на 195».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько украинцев сдались в плен за неделю.

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