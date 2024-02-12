Президент Киргизии призвал США не вмешиваться в дела республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела страны и объективно оценивать процессы, происходящие в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — заявил Жапаров.

Данное заявление стало ответом госсекретарю США Энтони Блинкену на его послание главе киргизского государства.

11 февраля глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с послом США в Бишкеке Лесли Вигери и передал послание госсекретарю США, выразившему беспокойство за гражданское общество в Киргизии.

Ранее Блинкен написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову с предупреждением об опасностях введения законов об иноагентах.