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Посол РФ рассказал об альтернативе Зангезурскому коридору в Нахичевань

Посол Евдокимов: Азербайджан с Нахичеванью свяжет новая ж/д ветка

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Shutterstock

Новый железнодорожный путь, который свяжет Азербайджан с эксклавом Нахичеванью, позволит решить вопрос с Зангезурским коридором. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«В прошлом году Баку и Тегеран подписали соглашение о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана. Там <…> 60 км с чем-то <…>. Там работы уже идут», — отметил дипломат.

Данное решение, по его словам, позволит решить проблему с Зангезурским коридором, а также откроет для РФ дополнительный маршрут перевозки грузов до Турции.

Евдокимов подчеркнул, то авторы проекта планируют строительство двухколейки — европейской и советской, что даст возможность перевозить грузы в Турцию из России через Азербайджан, Иран и Нахичевань.

В прошлом году президенты Турции и Азербайджана заложили фундамент газопровода Ыгдыр — Нахичевань, который призван внести вклад в энергоснабжение Европы.

Ранее Алиев одержал победу на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов.

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