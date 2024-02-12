На выборах президента РФ в Азербайджане будут один стационарный и два мобильных участка

Граждане России, проживающие в Азербайджане, будут иметь возможность проголосовать на выборах президента своей страны на избирательном участке в российском посольстве, а также на двух мобильных участках. Об этом сообщил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете «Известия».

«Как обычно, мы открываем избирательный участок в посольстве, который будет работать 17 марта с 8:00 до 20:00. Кроме того, мы получили поддержку азербайджанской стороны для организации двух выездных пунктов», — отметил представитель России. Посол также указал, что нет смысла открывать стационарные избирательные участки в Гяндже и Ханкенди из-за небольшого количества избирателей, поскольку там будут голосовать только российские миротворцы.

Евдокимов подчеркнул, что посольство готово принять больше голосующих, чем обычно. «Обычно к нам приходит 1100-1300 человек, но мы готовы принять любое количество россиян», — добавил дипломат.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. Центризбирком принял решение о трехдневном голосовании: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.