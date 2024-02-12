Ниинисте поздравил Стубба с победой на выборах президента Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинисте поздравил Александра Стубба с избранием на пост главы государства.

«Созвонился с Александром Стуббом и Пеккой Хаависто. За всеми кандидатами стоят отличные и честные кампании, было очень приятно следить за дебатами. Еще раз поздравляю Стубба с избранием на пост 13-го президента Финляндской Республики», — написал Ниинисте в социальной сети X (бывший Twitter).

55-летний бывший премьер-министр Финляндии, кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, обойдя на несколько процентов своего оппонента — экс-главу МИД страны Пекку Хаависто. Оба политика выступают за развитие отношений с НАТО и прохладно относятся к России. Стубб даже обещал не брать трубку, если вдруг президент Российской Федерации Владимир Путин решит позвонить и поздравить его с победой на выборах.

Инаугурация нового президента Финляндии состоится 1 марта.

Ранее МИД России обвинил Хельсинки в разрушении отношений с Москвой.