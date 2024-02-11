Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Додон: Молдавия решила занять сторону США против РФ

Додон: власти Молдавии решили встать на сторону США в противостоянии с РФ

close
100%
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Власти Молдавии решили встать на сторону Соединенных Штатов в противостоянии с Россией. Об этом сообщил экс-президент, председатель Социалистической партии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1.

«Нынешняя власть решила быть на стороне США против РФ. Нынешние правители Молдавии были выращены в «теплицах» Госдепа и Сороса. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее», — заявил Додон.

11 февраля сообщалось, что обломки БПЛА были обнаружены на юге Молдавии недалеко от границы с Украиной в районе Вулканешты.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине.

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами».

Ранее Додон предрек поражение Санду на президентских выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами