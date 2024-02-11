Власти Молдавии решили встать на сторону Соединенных Штатов в противостоянии с Россией. Об этом сообщил экс-президент, председатель Социалистической партии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1.

«Нынешняя власть решила быть на стороне США против РФ. Нынешние правители Молдавии были выращены в «теплицах» Госдепа и Сороса. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее», — заявил Додон.

11 февраля сообщалось, что обломки БПЛА были обнаружены на юге Молдавии недалеко от границы с Украиной в районе Вулканешты.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине.

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами».

Ранее Додон предрек поражение Санду на президентских выборах.