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В Британии сравнили Трампа с Терминатором

Экс-посол Дэррок: Трамп похож на Терминатора, а Байден выглядит слабым

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Charles Krupa/AP

Бывший посол Великобритании в Соединенных Штатах Ким Дэррок сравнил двух кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена и пришел к выводу, что первый выглядит более уверенно. Таким мнением экс-дипломат поделился с телеканалом Sky News.

По мнению Дэррока, как Трамп, так и Байден — люди в возрасте, у которых закономерно имеются проблемы проблемы с памятью. Однако экс-посол полагает, что возраст больше сказался на здоровье кандидата от Демократической партии.

«В Трампе есть что-то несокрушимое, он похож на Терминатора. Нельзя представить, чтобы он спотыкался или выглядел таким старым и слабым, каким иногда выглядит Байден», — объяснил Дэррок.

9 февраля достоянием общественности стал отчет спецпрокурора Роберта Хура, в котором говорилось, что Байдену не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, так как он «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью».

Байден, комментируя доклад, заявил, что память у него хорошая, после чего назвал лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси Лопесом Обрадором, президентом Мексики.

Ранее в США оценили вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах.

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Выборы в США — 2024
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