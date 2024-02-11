В США признали, что американцы не могут назвать ни одного достижения Байдена

Американские избиратели часто в рамках социологических опросов не могут назвать ни одного достижения президента США Джо Байдена за время нахождения на посту главы государства. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Когда их спрашивают, избиратели часто не могут назвать ни одного из достижений Байдена», — говорится в сообщении издания.

Газета приводит слова эксперта Рича Тау из социологической компании Engagious, которая в том числе занимается фокус-группами избирателей, поддержавших экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году, но отказавшихся от его поддержки в 2020 году. Эксперт отмечает рост популярности мнения о том, что президентом США управляют в администрации Байдена.

«Компонентом проблемы возраста, которую я слышу в фокус-группах, является то, что на самом деле он не берет на себя ответственность, что другие люди в администрации или конгрессе дергают за ниточки», — подчеркнул Тау.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в Белом доме признали проблемой преклонный возраст и постоянные оговорки Байдена.

Ранее стало известно о «президентском коконе» для Байдена.