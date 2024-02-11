Стало известно о «президентском коконе» для Байдена

Помощники президента США Джо Байдена из-за постоянных оговорок американского лидера взяли президента «в кокон». Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

«За прошедшие годы некоторые из ключевых помощников мистера Байдена перешли от того, чтобы позволять «Джо быть Джо», к тому, чтобы окутать его президентским коконом, который призван защитить его от словесных промахов и физических спотыканий», — говорится в сообщении издания.

Речь идет о том, что помощники Байдена, к примеру, предлагают ему более короткую лестницу, когда глава государства поднимается на борт самолета, а когда дело доходит до пресс-конференций, «они громко и быстро кричат, чтобы закончить вопросы, иногда крадут классическую тактику вручения наград и включают громкую музыку, чтобы сигнализировать об окончании мероприятия».

Кроме того, в администрации Байдена ограничивают его от публичных интервью, что является «стратегическим решением», по мнению источников издания.

До этого профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари отметил, что у президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции.

Ранее Трамп высказался о безопасности США.