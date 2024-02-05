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В США заявили, что Украине грозит поражение

Райан: ВСУ грозит поражение из-за умения РФ лучше стратегически адаптироваться

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы РФ превосходят украинскую армию в способности к стратегической адаптации на поле боя, это может привести к поражению Украины в конфликте. Об этом заявил генерал-майор армии Австралии в отставке, сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан в статье для американского журнала Foreign Affairs.

По его данным, чем дольше продолжается конфликт на Украине, «тем лучше российская армия учится и адаптируется, создавая более эффективные и современные боевые силы».

По мнению Райана, способности ВС РФ помогли России не только отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году, но овладеть новыми территориями в последние несколько месяцев.

«Если преимущество России в стратегической адаптации сохранится без соответствующего ответа Запада, худшее, что может произойти, — это не тупик, а поражение Украины», — отметил эксперт.

До этого помощники президента США Джо Байдена заявили конгрессменам, что в случае отказа в финансировании военных расходов Украины Россия может выиграть конфликт в течение ближайших месяцев или даже недель.

Ранее в Белом доме заявили об истощении запасов ряда вооружений у ВСУ.

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