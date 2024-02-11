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В Кремле прокомментировали «гонения» на журналиста Карлсона

Песков: у Москвы были опасения «гонений» Запада на Карлсона еще до интервью

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля были опасения, что еще до начала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на Западе появятся «гонения» на журналиста Такера Карлсона. Видео с его словами опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков отметил, что коллективный Запад становится все более непредсказуемым и не гнушается абсолютно ничем.

«Поэтому, конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, и сам Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, которое самому журналисту также добавило популярности. Пресс-секретарь допустил, что ему сейчас «приходится несладко».

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что интервью президента России Путина журналисту Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет заявлял, что реакция федерального канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина является чушью.

Канцлер ФРГ в рамках встречи с президентом США Джо Байденом назвал интервью российского главы государства смехотворным.

Ранее Сунак раскритиковал интервью Путина Такеру Карлсону.

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