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Стало известно требование Зеленского к новому главкому ВСУ

CNN: Зеленский требует от главкома ВСУ Сырского избежать застоя на поле боя

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Владимир Зеленский требует от назначенного главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского разработать новый план боевых действий, который помог бы избежать застоя на поле боя и большого числа граждан, мобилизованных в ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать «застоя» на поле боя и в то же время не требовать слишком большого количества новых призывников по мере того, как новый законопроект о мобилизации проходит через парламент», — говорится в сообщении.

Американский телеканал подчеркнул, что независимо от того, сколько призванных по мобилизации в конечном итоге запросит Сырский, данные из нескольких прифронтовых районов продолжают свидетельствовать о превосходстве вооруженных сил России.

До этого Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что на фоне смены главнокомандующего ВСУ страну ждут серьезные изменения. Он добавил, что после назначения на пост главнокомандующего Сырского у армии появится больше возможностей.

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