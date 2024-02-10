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Пригожин предсказал назначение преемника Залужного

Основатель «Вагнера» Пригожин в 2023 году называл Сырского новым главкомом ВСУ

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Елена Копылова/РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин еще весной 2023 года предсказал назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). На это высказывание обратили внимание журналисты «Царьграда».

О том, что на Украине может смениться главком, Пригожин поразмышлял весной прошлого года в интервью медиатехнологу Константину Долгову.

«Не будет Залужного — будет Сырский», — сказал тогда глава ЧВК. В ходе общения он задумался о том, что даже если не будет выбран Сырский, то все равно власти Украины найдут военного на должность главнокомандующего.

По фамилиям Пригожин упоминал бывшего и нынешнего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля официально сменил главкома ВСУ Валерия Залужного. На его место назначили командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

При этом Залужный уточнил, что сейчас не занимает никакой должности. По неофициальной информации, экс-главкому предлагали в том числе должность посла Украины в Великобритании.

Ранее было описано будущее Залужного после отставки.

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