Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Маск высказался о судьбе Крыма и Донбасса

Маск согласен с тем, что Крым и восточная Украина останутся в РФ

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом он написал в комментарии к посту Wall Street Silver в соцсети X (бывшая Twitter).

В комментарии Wall Street Silver в соцсети X говорится, что те $60 млрд, которые США собираются дать Украине, абсолютно ничего не изменят. «Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины. Ничто не изменит этого», — говорится в сообщении.

«Правда», — согласился с утверждением Маск.

До этого Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью.

В своем сообщении Маск призвал американского лидера завершить конфликт с Россией.

Кроме того, Маск раскритиковал законопроект сената конгресса США, предусматривающий выделение финансовой помощи Украине в большем количестве, чем на защиту собственных границ от наплыва нелегальных мигрантов.

Ранее Маск -высмеял оговорки Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами