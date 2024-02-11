Маск высказался о судьбе Крыма и Донбасса

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом он написал в комментарии к посту Wall Street Silver в соцсети X (бывшая Twitter).

В комментарии Wall Street Silver в соцсети X говорится, что те $60 млрд, которые США собираются дать Украине, абсолютно ничего не изменят. «Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины. Ничто не изменит этого», — говорится в сообщении.

«Правда», — согласился с утверждением Маск.

До этого Маск прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса поддержать Украину станет преступной халатностью.

В своем сообщении Маск призвал американского лидера завершить конфликт с Россией.

Кроме того, Маск раскритиковал законопроект сената конгресса США, предусматривающий выделение финансовой помощи Украине в большем количестве, чем на защиту собственных границ от наплыва нелегальных мигрантов.

Ранее Маск -высмеял оговорки Байдена.