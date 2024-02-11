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Трамп высказался о безопасности США

Трамп: США угрожают теракты в скором времени

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Mike Blake/Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в США проникают людям, которым не следует там быть, они могут создать огромные проблемы.

Трамп считает, что в недалеком будущем в Соединенных Штатах произойдут террористические атаки. Это случится со 100% вероятностью, утверждает экс-президент.

Он добавил, что в случае победы на президентских выборах покончит с введенной нынешним президентом США Джо Байденом «политикой открытых границ» и начнет крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов за всю американскую историю.

До этого американский сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл поддержал заявление Трампа о том, что мигранты «отравляют кровь» страны. Он подчеркнул, что «был зол» на Трампа за то, что он не выступил жестче.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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